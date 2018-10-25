İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Bademli Kalem Adası önlerinde tespit ettikleri lastik botu durdurdu.
Ekipler lastik bot içerisinde 10'u kadın, 21'i çocuk 46 düzensiz göçmeni yakaladı.
Irak, Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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