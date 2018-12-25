İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık Körfezi açıklarından lastik botla denize açılan bir grubun, motor arızası nedeniyle akıntıya kapıldığı bilgisini aldı.

Bölgeye gönderilen ekipler, lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Orta Afrika, 15 Kongo, 10 Mali, 3 Filistin, 2 Burkina Faso, 2 Kamerun, 2 Togo, 2 Senegal ve 2 Yemen uyruklu düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.