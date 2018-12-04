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İzmir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahil güvenlik uçağı tarafından Dikili ilçesi Kabakum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye gönderilen iki Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Orta Afrika, 18 Kongo, 8 Komor Adaları, 2 Eritre, 1 Somali ve 1 Filistin uyruklu göçmen yakalandı.

Dikili Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.  

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