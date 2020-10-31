İzmir'de 6.6'lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.
*484 artçı sarsıntı yaşandı
*Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor
*Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz
*Tespit çalışmaları sonrasında binalarına girmeli
*100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık
*17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor
*İnşallah diğerlerini de ekiplerimiz sağ salim çıkaracak
*3 bin çadırdan 750'si kuruldu
*Eşyasını alamayan vatandaşlara eşya yardımı yapılacak
*Tüm vatandaşlarımıza taşınma yardımı yapılacak
*56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak
*TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı
*Yaraları sarmak için buradayız
*Bu süreci hep beraber atlatacağız
*8 Milyon TL’lik acil yardım ödeneği ulaştırıldı
*Kimse birliğimizi, kardeşliğimizi suiistimal edemez
*Provoke edenlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
*7 bin 824 abonenin elektriği kesik, bu konuda çalışmalar sürdürülüyor