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İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Çeşme Altınkum Sahili yakınlarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 18 Kongo, 2 Gambiya ve 2 Mali uyruklu, 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesinde de Sığacık Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden ekipler, lastik botu durdurarak, 16 Sierra Leone, 12 Togo, 12 Orta Afrika, 5 Kongo, 3 Somali, 3 Gana, 1 Gabon ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere, 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin işlemlerinin ardından, İzmir İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. 

Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı

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