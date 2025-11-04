İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

İzmir'de 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

4 Kasım 2025 Salı 22:46
İzmir'de 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.

