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İzmir'de 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı.

AA13 Haziran 2023 Salı 00:06 - Güncelleme:
İzmir'de 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ayrıca Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları ve Sahil Güvenlik Korvetinin lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi, 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

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