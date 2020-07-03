İzmir'de 96 şüpheliye operasyon

Muammer Başkan 03 Temmuz 2020 Cuma 12:41 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 12:41

Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Haziran’da operasyon düzenlendi. Yapılan kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 5 şüphelinin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakıldığı; 54 şüphelinin tutuklanması, 16 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebi ile sorguya sevk edildiği; Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonrası 21 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı; içlerinde (hakkında yakalana kararı çıkarılan Nihat Alabay’ın dışındaki) örgüt yöneticilerinin ve bir avukatın da olduğu 49 şüphelinin ise müsnet suçlardan tutuklandığı; 13 zanlının firari olduğu; müsnet suça iştirak ettiği tespit edilen ve halen başka suçlardan çeşitli cezaevlerinde olan 10 şahıs ile ilgili işlemlere devam edildiği bildirildi.