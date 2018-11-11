Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden tasarlanacak

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'na yapılan heykelin, Mustafa Kemal Atatürk'e benzememesi üzerine düzeltilmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buca Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk'ün eşi benzeri olmayan bir heykelini ilçeye kazandırmak için yapılan heykelin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğinin fark edildiği ve ivedilikle düzeltilmesi için talimat verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ata'mızın heykelinin hepimizin içine sinecek şekilde düzeltilmesi için çalışmalar başlatılmıştır ve 15 gün içinde tamamlanacaktır. Durum böyle iken asıl üzücü olan Atatürk'ün manevi kişiliğinin kullanılarak siyasi malzeme yapılması ve bu yolla menfaat elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu işi yapan kişiler zaten bellidir ve iç niyetlerinin Atatürk'ün yüz ifadesi ile hiç ilgisi bulunmamaktadır."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbeci hainlerin 225 askerimizi rehin aldığı anlara ait görüntü ortaya çıktı

Darbeci hainlerin 225 askerimizi rehin aldığı anlara ait görüntü ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA