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  • İzmir'de ABD'li 2 askeri personele saldıran şüphelilerden 10'u tutuklandı
Güncel

İzmir'de ABD'li 2 askeri personele saldıran şüphelilerden 10'u tutuklandı

İzmir'de ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA3 Eylül 2024 Salı 19:30 - Güncelleme:
İzmir'de ABD'li 2 askeri personele saldıran şüphelilerden 10'u tutuklandı
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İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlı, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunmuştu.

Polis, olayın ardından 15 kişiyi gözaltına almıştı.

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