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Güncel

İzmir'de acı kayıp: Ev yangınında emekli astsubay yaşamını yitirdi

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen emekli astsubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 02:52 - Güncelleme:
İzmir'de acı kayıp: Ev yangınında emekli astsubay yaşamını yitirdi
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Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Mercan Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden emekli astsubay Turgut Aktaş'ın (81), ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yerde hareketsiz halde yatan Aktaş, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Turgut Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini 10 yıl önce kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aktaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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