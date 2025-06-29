İzmir'de alevler geceyi aydınlattı... Yangınla mücadele sürüyor!

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını nedeniyle Seferihisar'daki 5 mahallenin tahliye edildiğini, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışamamasının mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Elban, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde orman yangınının başladığını, şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yangının Seferihisar ilçesine ilerlediğini anlattı.

Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ettiklerini belirten Elban, şöyle konuştu:

"70 ile 117 kilometre arasında değişen rüzgar hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük bir çoğunluğu çalışamıyor. Sadece 12 ton su alabilen 2 büyük uçağımız düzenli olarak çalışıyor. Ara ara da rüzgarın şiddeti 70 kilometre ya da altına düştüğü zaman diğer uçakları da kaldırabiliyoruz. Ancak, helikopterimizi ve diğer uçaklarımızı bu rüzgarda kaldırma şansımız olmuyor. Bu durum yangınla mücadelede bizi olumsuz anlamda etkiliyor. Bu nedenle kara araçlarımızı hem kendi ilimizde hem de civar illerdeki kara araçları ve personelle ilgili ciddi takviyeler yaptık."

Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, bölgede rüzgarın gece yarısına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yangın nedeniyle Seferihisar'da 5 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Elban, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare halinde olduklarını, Yumaklı'nın İzmir'e geleceğini vurguladı.

Vali Elban kent genelinde irili ufaklı birden fazla yangın olduğunu, Urla ve Çeşme'yi kontrol altına aldıklarını, Gaziemir'de yangının devam ettiğini kaydederek, yangınlar nedeniyle yaralı bulunmadığını, can kaybı yaşanmadığını, bir kaç vatandaşın hayati tehlike olmayacak şekilde dumandan etkilendiğini bildirdi.

Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuyla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını sözlerine ekledi.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLELER

Yangın nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şöhretler Sitesi'nde bazı vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden tahliye edildi.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Bazı vatandaşlar da ellerindeki kıyafetleri alevlerle mücadele etmek için kullandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarından 9'unun büyük olduğunu ve bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, İzmir'de Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınının etkili olduğu alanları havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Orhanlı Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Yumaklı, hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulunduğunu ve bu anlamda çok dikkatli olunmasıyla ilgili uyarı yaptıklarını hatırlattı.

3 YANGIN DEVAM EDİYOR

İbrahim Yumaklı, buna rağmen çeşitli yerlerde orman yangınları çıktığını aktararak, "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Bunu orman içi, orman dışı diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey devam ediyor. 3 yangın da ciddi." dedi.

Kısmen kontrol altına alınan Manisa Akhisar'daki yangının rüzgar nedeniyle yeniden başladığını, diğer yangınların ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına aldığını ifade eden Yumaklı, İzmir'de yer yer rüzgarın 120 kilometreye ulaştığını, bu nedenle bazı hava araçlarının düşme tehlikesi geçirdiğini dile getirdi.

Yumaklı, İzmir'deki yangınlarda 1113 personel, 11 uçak, 27 helikopter, 281 arazöz, iş makinası ve diğer araçlarla müdahale edildiğini anlattı.

Yangınlara müdahale sırasında 2 uçağın sürekli görev yaptığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Rüzgarın el verdiği ölçüde de helikopterler bulundukları bölgenin özelliklerine göre peyder pey görev yaptılar. Müdahalelerimiz devam edecek. Gecenin getirdiği kısmen dinginliği kullanacaklar ve sabaha kadar devam edecekler. İçinde bulunduğumuz Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler rüzgarın gece boyunca 40-50 kilometre hızla eseceğini gösteriyor. Burada arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var. Onlarla da irtibatlı haldeler. Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Gerekirse herhangi bir risk almayacağız. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları koordineli bir şekilde AFAD burada, jandarma ve emniyet koordineli halde boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz."

"HAZİRANDA 1459 YANGINA MÜDAHALE ETTİK"

Bakan Yumaklı, yangınlar nedeniyle 3 vatandaşın dumandan etkilendiğini, bunların sevk edildikleri hastanede tedavilerinin yapıldığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

1 Haziran'dan itibaren çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda 890'ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortide, 30 bin 857 ton su attı. Yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. Kamuoyumuzla paylaşacağız. Çarpıcı olması açısından, neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın da çöplükten çıktı. Yine çöpe atılması gerekip de atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı. Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile."

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına sebep olmanın ciddi bir suç olduğunun altını çizerek, bu konuda herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Yumaklı'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti.

BUCA'DAKİ YANGINLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bir kişinin, benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların da çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yeşil Vatanımıza kastedenler, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadesine yer verdi.

Tunç, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis ve adli para cezası verildiğini anımsattı.

Terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"İzin verilmeyen yerlerde ateş yakanlara, anız yakanlara, sigara atanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ile adli para cezası uygulanır. Ölüm veya yaralanma meydana gelirse bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır."

Tunç, her ihmalin ve bir kıvılcımın, bir ömürlük pişmanlığa dönüşmemesi için herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu ve "Yeşil Vatan"ı korumak ve çıkan yangınları söndürmek için tüm zorluklara rağmen fedakarca çalışan başta orman teşkilatı olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını vurguladı.

"Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerine yer veren Yılmaz, küçük bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, çıkan yangınlara en kısa sürede etkili müdahale için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiperane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız."

ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir'deki orman yangını bölgesinde dumanların dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla dün saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmemiş, İzmir varışlı bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmişti.