İzmir'de alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki yangınlara ekipler mücadele ediyor.

Bolu'nun Göynük, Manisa'nın Gördes, İzmir'in Karşıyaka, Aydın'ın Bozdoğan, Karabük'ün Ovacık, Muğla'nın Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.

ÖDEMİŞ



Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak desteği de sağlandı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

İletişim Başkanlığı: Çalışmalar aralıksız sürüyor

İletişim Başkanlığı da yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangına müdahalenin devam ettiğini açıklayan İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandI:

"İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı."

BAKAN YUMAKLI BÖLGEYE GİDİYOR



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.

Gün içinde Çanakkale'deki yangın dolayısıyla bu kentte bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçti. Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ne giden Bakan Yumaklı, burada da yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.

"YANGINDA RİSK AZALDI"



İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka'nın Yamanlar Mahallesi'nde başlayan yangının enerjisinin iyice düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını belirterek, "Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." dedi.

Elban, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka'daki yangın hakkında, "Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN YANGINA İLİŞKİN PAYLAŞIM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: SEFERBER OLAN TÜM GÖREVLİLERİMİZE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "İzmir'deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Yangının kontrol altına alınması için seferber olan tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.