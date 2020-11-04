İzmir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı: 114 can kaybı

AA 04 Kasım 2020 Çarşamba 07:04 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:57

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.



AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU: İZMİR'DE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, DEPREMDEN ETKİLENENLERE 2 MİLYON 810 BİN LİRA ÖDEME YAPILDIĞINI AÇIKLADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'deki depremden etkilenen ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılara yapılan ödemeleri açıkladı.

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına başlandığını belirtti.

Toplam 2 milyon 810 bin lirayı bulan nakdi yardımlar hakkında bilgi veren Köşger, şunları kaydetti:

"An itibarıyla iş yeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin lira, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin lira ve kiracı 52 kişiye 260 bin liralık yardımlar devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediliyor."

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kurum, "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.