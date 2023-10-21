İzmir'de barajlar alarm veriyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 20 Ekim verilerine göre, kentteki 5 barajın doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk, Tahtalı'da yüzde 44'ten yüzde 29'a, Balçova'da yüzde 26'dan yüzde 15'e, Güzelhisar'da yüzde 65'ten yüzde 59'a, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 49'dan yüzde 22'ye, Ürkmez'de yüzde 52'den yüzde 16'ya düştü.

Kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Tahtalı Barajı'nda geriye dönük 24 yıllık bilgiler incelendiğinde, bugünkü baraj rezervinden daha aşağı seviyede olan 4 yıl (2001'de yüzde 15, 2007'de yüzde 19, 2008'de yüzde 5, 2009'da yüzde 26) bulunuyor.