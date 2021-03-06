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İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:55
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulda, bir velinin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlık tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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