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İzmir'de batan teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Dikili ilçesinde batan fiber teknedeki 16 düzensiz göçmen, deniz ve havadan müdahaleyle kurtarıldı. Urla'daki operasyonda da 60 Afrika kökenli yakalandı.

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İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında, bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu fiber teknenin battığı bilgisini aldı.

Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Afganistan ve bir İran uyruklu olmak üzere 16 kişi kurtarıldı.

Göçmenlerin sorgularında teknede toplam 16 kişinin bulunduğu öğrenildi.

60 AFRİKALI GÖÇMEN YAKALANDI

Ege'deki diğer operasyonda da Urla ilçesi Demircili Koyu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Salih Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurarak içesindeki 49 Kongo, 7 Orta Afrika ve 4 Mali uyruklu olmak üzere 60 Afrikalı düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. 

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