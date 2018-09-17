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İzmir'de bazı vatandaşların, cep telefonlarıyla yangını canlı yayın yaptığı görüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

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Örnekköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın  çıktı.
 
Yangını görenler, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bilgi  verdi. Daha sonra Bayraklı ilçesi seyir tepe mevkisine sıçrayan alevler nedeniyle  bölgede bulunan bir kafe, ekipler tarafından önlem olarak boşaltıldı.
 
Ekipler hem yangının çıktığı İzmir-Aydın Otoyolu'nun Örnekköy  bölgesinden hem de kafenin bulunduğu üst kısımdan alevlere müdahale etti. İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka belediyelerine ait çok sayıda tanker,  Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlere su desteği vermek üzere yangın bölgesine  sevk edildi.
 
Rüzgarın da etkisini yitirmesiyle birlikte ekipler yangını kontrol  altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü  yetkilileri, yangında yaklaşık 15 dekarlık bir alanının zarar gördüğünü bildirdi.
 
Öte yandan bazı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan  yangına ilişkin canlı yayın yaptığı görüldü.

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