İzmir'de berber dükkanına saldırı: 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında silahlı saldırı meydana geldi.
İddiaya göre, içerisinde müşterilerin bulunduğu berber dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanındaki tabancayla dükkan içerisinde oturan Soner D.'ye (30), ateş etti.
Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Ayağından yaralanan Soner D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.