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Güncel

İzmir'de bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Konak ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 06:52 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:52
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İddiaya göre, Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta M.V.D. (17), seyir halinde olan Yasin T'nin yol verme tartışması sebebiyle aracının önünü keserek küfür etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarda bulunan Halil T, Murat T. ve Ahmet Ç. silahla, Yasin T, Ahmet B. ve Özkan D. ise bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.V.D, Emrah D. (36) ve Savaş D'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı.

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