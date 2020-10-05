İzmir'de bıçaklı kavga dehşeti

AA 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:51 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:59

Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Tonguç Parkı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.D, E.U. ve U.G. bıçakla yaralandı. Karşı taraftaki 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan E.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden biri, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının ifadesi sonucu diğer şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.