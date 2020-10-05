İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,751
  • EURO
    9,1329
  • ALTIN
    471.399
  • BIST100
    1145.03
Güncel

İzmir'de bıçaklı kavga dehşeti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 06:51 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:59
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Tonguç Parkı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.D, E.U. ve U.G. bıçakla yaralandı. Karşı taraftaki 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan E.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden biri, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının ifadesi sonucu diğer şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.