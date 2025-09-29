İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 06:37
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.S. yanındaki bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın ardından kaçan B.S, Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K'yi (19) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan baba ve oğlu ise sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yağız'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli B.S, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

B.S'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

