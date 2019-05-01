İzmir’de binlerce taklit ürün ve tonlarca deterjan ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesindeki 2 depoda taklit ürünlerin olduğu bilgisini edindi. Polis ekipleri 2 depoyu takibe alırken depoda, taklit ürünlerin bulunduğunu belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, marka avukatları ile birlikte 2 depoya baskın düzenledi. Karacaoğlan Mahallesi 4044 Sokak’taki depoya ayaılan baakında; alo, ariel, omo, persil, calgon firmasına ait taklit marka ve logolu 3 bin 434 adet ürün içerisinde 26 ton 315 kilogram deterjan ele geçirildi. Polis ekiplei Yşilova Mahallesi 4055 Sokak’taki diğer depoya yaptığı baskında ise okey, viks, gilette, calgon, elidor, clear, domestos, head shoulders, sensodin, fairy, omo, ariel, rinso, alo firmalarına ait taklit marka ve logolu 63 bin 387 adet ürün, 5 top 1450 metre taklit ambalaj rulosu ele geçirildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin, 2 işyeri aramasında ele geçirilen toplam 66 bin 826 adet ürün ve 26 ton 315 kilogram deterjan muhafaza altına alınarak yediemine teslim edilirken yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı öğrenildi.