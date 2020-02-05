İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,988
  • EURO
    6,6149
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122592
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı
Güncel

İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından kafasından vurulan kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken kadını silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

IHA05.02.2020  10:13 - Güncelleme: 05.02.2020  10:13

Olay, 1 Şubat tarihinde İzmir’in Buca ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki S.B., işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı esnada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan bina sakinleri kadının yardımına koştu. S.B.’nin yaralı durumda olduğu gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kafasından yaralanan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı A.B. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

KISKIVRAK YAKALANDI

S.B. isimli kadını silahla kafasından vurarak ağır yaralayan A.B. polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusu devam eden A.B.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan A.B. tarafından silahla kafasından vurulan S.B.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dönerden zehirlenmesi 'şansı' oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.