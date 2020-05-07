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İzmir'de bir kişi kiraladığı cipi denize attı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

IHA07 Mayıs 2020 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:27
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Edinilen bilgiye göre olay, dün Urla’da bulunan Karantina Adası’nda meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesinden kiraladığı araç ile ada girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park ettiği aracında bir süre bekleme yaparken, bu esnada aracı ve kendisini fark eden bir vatandaş, cep telefonunun kamerasını açarak kayda giriyor. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize sürdü. Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda araçtan dışarı attı. Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılırken, konuyla alakalı emniyet güçlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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