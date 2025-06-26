Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İZMİR'DE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Turan ile Ergenli mahalleleri arasındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.