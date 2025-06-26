İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7735
  • EURO
    46,6918
  • ALTIN
    4258.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de bir yangın daha! Çöplük alan faciaya yol açtı
Güncel

İzmir'de bir yangın daha! Çöplük alan faciaya yol açtı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 22:57 - Güncelleme:
İzmir'de bir yangın daha! Çöplük alan faciaya yol açtı
ABONE OL

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İZMİR'DE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Turan ile Ergenli mahalleleri arasındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.