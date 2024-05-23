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  • İzmir'de biri sürüklenen 2 bottaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

İzmir'de biri sürüklenen 2 bottaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 01:23 - Güncelleme:
İzmir'de biri sürüklenen 2 bottaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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