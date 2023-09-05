İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Başta Bornova, Çiğli, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle esnaflar ile alışveriş yapmakta olan vatandaşlar zorluk çekti. Vatandaşlar çamur içindeki sokaklarda yürümekte güçlük çekerken, esnaflar ise iş yerlerinin önünde biriken suları ve çamurları temizleme çalışmaları yaptı.

Öte yandan, kentte bulunan bir hastanenin bahçesi ve girişi sular altında kaldı. Vatandaşlar hastaneye giriş çıkış yapmakta zorlanırken, hastane çalışanları da biriken suların tahliyesi için mücadele etti.