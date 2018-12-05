İzmir'de servis otobüsü ile otomobil çarpıştı 25 kişi yaralandı
İzmir'in Bergama ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.
- AA
İzmir-Çanakkale kara yolu Zeytindağ Mahallesi Işıklar mevkisinde, Tacim Keklik'in kullandığı 34 ANB 882 plakalı otomobil, Şeref Görgülü idaresindeki, işçileri taşıyan 35 S 01216 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.
Kazada, otobüste bulunan işçilerden 20'si ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçiler ayakta tedavi edilirken, otomobildeki yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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