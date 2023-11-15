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  • İzmir'de can pazarı: 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

İzmir'de can pazarı: 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve adada mahsur kalan toplam 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA15 Kasım 2023 Çarşamba 05:13 - Güncelleme:
İzmir'de can pazarı: 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvelik ekipleri, 13 Kasım saat 07.15 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 13.20 sıralarında ise, Çeşme ilçesi Küçük Ada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Ada üzerinde tespit edilen 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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