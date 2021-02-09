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İzmir'de çarşaflı kadına çirkin saldırı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir şüphelinin belediye otobüsünde çarşaflı kadını darbetme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

HABERİN
VİDEOSU
AA09 Şubat 2021 Salı 08:56 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 09:04
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Otübüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kırmızı şapkalı bir kişinin, yerinden kalktığı, önce otobüstekilere bir şeyler söylediği ardından da koltukta oturan kadına müdahale ettiği görülüyor.

Görüntüde zanlının kadını darbetmesinin ardından otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi yer alıyor.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat'ta, E.Ç'nin (55), belediye otobüsünde, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." diyerek kıyafetinden dolayı K.Ö'yü (47) yaraladığını bildirmişti.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında E.Ç. gözaltına alınmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

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