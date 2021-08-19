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İzmir'de çatışma çıktı: 1 polis yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ile şüpheliler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 00:57 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:57
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Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Erol Baş Spor Tesisinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.

Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen ayrıca yanında 5 yaşındaki oğlu bulunan M.B. (47) bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerden O.İ, ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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