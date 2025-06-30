İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.



Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.

Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bir kişinin, benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların da çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yeşil Vatanımıza kastedenler, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadesine yer verdi.

Tunç, dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara en az 10 yıl hapis ve adli para cezası verildiğini anımsattı.

Terör amacıyla orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"İzin verilmeyen yerlerde ateş yakanlara, anız yakanlara, sigara atanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ile adli para cezası uygulanır. Ölüm veya yaralanma meydana gelirse bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır."

Tunç, her ihmalin ve bir kıvılcımın, bir ömürlük pişmanlığa dönüşmemesi için herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu ve "Yeşil Vatan"ı korumak ve çıkan yangınları söndürmek için tüm zorluklara rağmen fedakarca çalışan başta orman teşkilatı olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti.