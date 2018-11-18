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İzmir'de bir kişi, tartıştığı dayısını tabancayla vurarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gece bekçiliği yapan bir kişi, sokakta karşılaşarak tartıştığı dayısını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kimliği açıklanmayan gece bekçisi, dün akşam saatlerinde Kooperatif Evleri Aile Sağlığı Merkezi yakınında karşılaştığı dayısı Vedat D. (36) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada beylik tabancasını kullanan gece bekçisi dayısına 3 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vedat D'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan gece bekçisi İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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