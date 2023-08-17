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İzmir'de cinayet

İzmir'in Beydağ ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silah ile vurulan adam hayatını kaybetti.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 07:02 - Güncelleme:
İzmir'de cinayet
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi M.K.'nin (50), işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. (69), burada Süleyman Sağanak (48) ile henüz bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı. İkili arasından gerginlik yükselince S.K., yanındaki tabanca ile Süleyman Sağanak'a ateş etti. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde vücudunun farklı noktalarına 3 kurşun isabet eden 48 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Sağanak'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin zanlısı S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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