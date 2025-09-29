İSTANBUL 18°C / 13°C
  İzmir'de çöp krizi, vatandaş yolu kapattı! CHP'li belediyeye tepki: Bir daha oy yok
Güncel

İzmir'de çöp krizi, vatandaş yolu kapattı! CHP'li belediyeye tepki: Bir daha oy yok

İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp depolama alanına giden yolu kapatan mahalle sakinleri, yıllardır bitmeyen koku ve çevre kirliliğine isyan etti. Yargı kararlarına rağmen bölgeye usulsüz şekilde çöp döküldüğünü savunan vatandaşlar, CHP'li belediyelere tepki göstererek “Çocuklarımız çöp suyunda okula gitmesin, bir daha oy yok” diyerek isyan etti.

29 Eylül 2025 Pazartesi 12:44
İzmir'de çöp krizi, vatandaş yolu kapattı! CHP'li belediyeye tepki: Bir daha oy yok
Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, çöp tesisisin girişine yakın bölgede yolu trafiğe kapatarak, bölgeye çöp dökülmesine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Ali Kazar, tesisin kapatıldığını, bölgeye geçici bir süre için çöp dökümü izni verildiğini, yeni çöp depolama alanı nedeniyle mahalle sakinleri olarak yeniden sıkıntı yaşamaya başladıklarını ifade etti.

"ÇÖP GETİRMEYE DEVAM EDİYORLAR. UTANMADAN GETİRİYORLAR"

Yargı kararlarına rağmen bölgede usulsüz bir şekilde çöp depolanmaya devam edildiğini savunan Kazar, "Burada yarın olacak felaketin önüne kim geçecek? Çocuklarımız çöp suyunun içinde okula gitmesinler. 10 sene yapılan yer 33 sene olmuş. Çöp getirmeye devam ediyorlar. Utanmadan getiriyorlar." diye konuştu.

Mahalle sakini Talip Koçak ise Cumhuriyet Mahallesi'nde çöpsüz bir hayat istediğini söyledi.

"ÇİĞLİ BELEDİYESİ NİYE İTİRAZ ETMİYOR?"

Çiğli Belediyesini eleştiren Koçak, "Çiğli Belediye Başkanı tesis açılmadan önce 'arkanızdayız' dedi. Çiğli Belediyesi niye itiraz etmiyor?" dedi.

Veysel Özkan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahalleden ev almasını, çöp kokusuyla yaşamasını istediğini dile getirdi.

Porsol Yusufoğlu ise çöp sorununun siyaset üstü bir sorun olduğunu kaydederek, "Çiğli ve Harmandalı tarafı yüzde 60 Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyor. Bir daha kimseye oy vermiyorum. Cumhuriyet Halk Partisini de kınıyorum. Bu bizim kaderimiz değil." ifadesini kullandı.

Yol, eylemin ardından trafiğe açıldı.

