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İzmir’de dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişi, 7 kişilik AKUT ekiplerince 6 saat sonra kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

IHA05.02.2020  07:17 - Güncelleme: 05.02.2020  07:17

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden sabah saatlerinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybetti. AKUT İzmir ekibinden yardım isteyen vatandaşlar için, İzmir’den 7 kişilik AKUT ekibi ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 kişilik ekip de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

6 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Zorlu arazi şartlarında AKUT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü. Ekipler, 6 saat sonra 3 vatandaşa ulaşarak Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Konu hakkında açıklama yapan AKUT ekip lideri Ramazan Ergut, “Saat 20.00 itibariyle 3 doğa yürüyüşçüsünün kaybolduğuna dair ihbar aldık. İzmir’den 7 kişilik ekip ile olay yerine intikal ettik. 3 doğa yürüyüşçüsüne 6 saat süren çalışmalar neticesinde ulaştık. Sağlıklı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirerek operasyonumuzu tamamladık” dedi.

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