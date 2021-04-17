İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2021 Cumartesi / 5 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
Güncel

İzmir'de dağlık alanda yangın çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 21:13 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:13
ABONE OL


Bademli Mahallesi Kervan Yaylası yolu Aşağı Harlık bölgesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangın bölgesine, Ödemiş Orman İşletme Şefliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kestane ağaçlarının zarar gördüğü yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş, AA muhabirine, vatandaşların, yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.