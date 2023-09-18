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İzmir'de DEAŞ operasyonu! 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı bir mağaraya yapılan baskında bomba malzemeleri ve çeşitli türde silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
İzmir'de DEAŞ operasyonu! 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında, PÖH, Bomba İmha, Olay Yeri İnceleme ve Çevik Kuvvet- PAK ekipleri ile birlikte Bornova ilçesinde tespit edilen bir mağaraya baskın yapıldı. Yapılan aramada, DEAŞ mensubu şahıslar tarafından gömülen silah, mühimmat, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan açıklamada, mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vidalar ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet markası belli olmayan tabanca ve şarjörü, 1 adet markası belli olmayan uzun namlulu silah olduğu belirtildi

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi yakalandı. Devam eden çalışmalarda ele geçirilen 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • terör mağarası
  • DEAŞ silahları
  • gözaltılar

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