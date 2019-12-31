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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi31.12.2019  08:16 - Güncelleme: 31.12.2019  08:16
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmirde terör örgütü DEAŞ ile irtibatli olan şüphelileri tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararnın ardından harekete geçen polis ekipleri kent merkezi ile Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i Lübnan (aynı zamanda Almanya vatandaşı) 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli yakaladı. 


Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. 


Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, tahkikatın çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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