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İzmir'de DEAŞ operasyonu

Suriye'de terör örgütü PKK kontrolündeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı kişileri finanse ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik planlı çalışmalar kapsamında 20 Temmuz'da Menemen ve Buca ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Açıklamada, operasyonun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonu ve talimatıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet göstererek PKK yönetimindeki Roj, Ayn İsa, el Hol kamplarında bulunan DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar adına yardım adı altında finansman sağladığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen A.E. ve N.T, Menemen ve Buca ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir."

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