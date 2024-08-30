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İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 10:32 - Güncelleme:
İzmir'de DEAŞ operasyonu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten veya haklarında tahdit kayıtları bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliden 7'si yakalandı,1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette kalan 12 kişinin de sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

  • DEAŞ
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