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İzmir'de dehşet! Araç sel sularına kapıldı: İki kişi kayıp

İzmir'de dereden geçmeye çalışan araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 5 kişiden ikisi kayboldu.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 07:10 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 07:10
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İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

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