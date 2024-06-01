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Güncel

İzmir'de dehşet! Eve köpek getiren oğlunu öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ahmet D. (21), eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı babası M.D. tarafından ekmek bıçağıyla öldürüldü. Olay sonrası kaçan baba M.D., bir kahvehanenin tuvaletinde yakalandı.

DHA1 Haziran 2024 Cumartesi 07:31 - Güncelleme:
İzmir'de dehşet! Eve köpek getiren oğlunu öldürdü
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Olay, öğlen saatlerinde Aktepe Mahallesi 132 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu Ahmet D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAHVEHANENİN TUVALETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti. Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi. Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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