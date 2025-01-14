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  • İzmir'de denetim! 175 dosyadan arandığı ortaya çıktı
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İzmir'de denetim! 175 dosyadan arandığı ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 175 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Denetimlerde, 13 şüpheli gözaltına alınırken yapılan üst aramalarında, çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 7 silah ele geçirildi.

DHA14 Ocak 2025 Salı 07:16 - Güncelleme:
İzmir'de denetim! 175 dosyadan arandığı ortaya çıktı
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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında; 17 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 1100 sentetik ecza maddesi olarak bilinen uyuşturucu hap, 7 silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL, 100 Euro ve 14 Dolar ele geçirildi.

Bölgede çalışmalarına sürdüren polis ekipleri, sokakta bulunan bir motosikleti çalmaya çalışan 2 şüpheliyi de suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

175 DOSYADAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ara sokaklarda devriye atan ekipler, E.K.'yi şüpheli hareketlerde bulunması üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde E.K.'nin 175 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.K. polis merkezine götürülürken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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