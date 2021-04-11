İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı! Balıkçılar kaza anını anlattı

AA 11 Nisan 2021 Pazar 13:01 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 13:25

Balıkçılardan Latif Beytorun, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın her gün balık tuttukları noktada bulundukları sırada gerçekleştiğini söyledi.

Olay anında önce bir ses duyduklarını belirten Beytorun, bir pilotun uçaktan paraşütle atladığını gördüklerini, daha sonra kendilerine doğru gelen uçağın suya düştüğüne şahit olduklarını dile getirdi.

Düşen uçağa yaklaştıklarını ve içinde bulunan diğer pilotu çıkardıklarını kaydeden Beytorun, "Onu alıp tekneye bıraktık. 158'i aradık. O arada diğer komutan sudaydı. Onu aldığımızda sahil güvenlik ekipleri de geldi. Onlarla birlikte komutanımızı kıyıya bıraktık." diye konuştu.

Uçaktan pilotu çıkarırken zorlandıklarını dile getiren Beytorun, "Çünkü o sırada uçak batmaya başlamıştı. Komutanımız 4-5 yerden bağlıydı, nasıl yapacağımızı anlamadık. O, birkaç şey söyledi, öyle çıkardık. Patlama olur diye de korktuk ama çok şükür bir olumsuzluk olmadı. Biraz şoktalardı ama kısa sürede kendilerine geldiler." ifadelerini kullandı.

Beytorun, böyle bir olaya şahit olduğu için üzüntülü, pilotların kurtarılmasına vesile olduğu için ise gururlu olduğunu belirtti.

Beytorun'un balıkçı arkadaşı Ayhan Kaya da askerlere yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

İZMİR'DE DENİZE DÜŞEN UÇAK ÇIKARILDI

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, 9 Nisan'da saat 10.40'ta Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü. Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, kurtarılarak sahile çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Düşen uçağı denizden çıkarmak için dün çalışmalara başlandı. İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlarla yapılan çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü. Gece yarısı çalışmalara ara verildi. Gece boyunca 2 Sahil Güvenlik botu bölgeden ayrılmayarak güvenliği sağladı. Karadan Foça Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolü sağladığı bölgede, su altındaki enkaz çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte kaldığı yerden tekrar başlandı. Bölgede, balıkçıların denizden geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.

UÇAK DENİZDEN ÇIKARILDI

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının büyük bölümü bugün saat 12.50'de, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisinin vinci ile çıkartıldı. Uçağın enkazı kurtarma gemisine alındı.