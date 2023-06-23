30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşın evi de ağır hasar gördüğü için yıkıldı. Sadece İzmir'de 15 bine yakın vatandaş evsiz kaldı. O süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, 224 depremzede aileyi mülkiyeti kendisine ait Karabağlar İlçesi Uzundere semtindeki yer alan TOKİ konutlarına yerleştirdi.

O süreçte Soyer isteyen depremzedelere oturdukları konutların uygun koşullarla satışının yapılabileceğini söylese de aradan geçen süreçte sözünü tutmadı. İki kere meclis kararı ile uzatılan sürenin ardından geçtiğimiz haftalarda büyükşehir belediyesi konutlarda oturan depremzedeleri kapı dışarı etmek için tekrar harekete geçti.

1 AYDA 236 DAİRE SATTI

Depremzedeleri tahliye etmek için baskı ve tehdit yöntemleri sonuç getirmeyen Soyer bu sefer de depremzedelerin oturduğu konutları yüksek muhammen bedellerle satışa çıkardı. Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Soyer'in talimatı ile 18 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında içinde depremzedelerin de bulunduğu 236 daire belediye encümeni aracılığı ile tek tek elden çıkarıldı.

TEBLİGATLAR SEÇİM SONRASI ELLERİNE ULAŞACAK ŞEKİLDE POSTALANDI

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçiminin hemen ardından depremzedelere yapılan son tebligatlarda vatandaşlardan oturdukları daireleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar boşaltıp dairelerin anahtarlarını teslim etmeleri istendi. Fakat aradan geçen süreçte depremzedeler gidecek yerleri olmadığı için daireleri boşaltamadı.

15 GÜN SÜRE

Dün tekrar depremzedelerin oturduğu konutlara gelen belediye zabıtaları kapı kapı dolaşarak zorla üçüncü kez tebligat yaptı. Bu seferki tebligatta depremzedelere tanınan sürenin 31 Mayıs 2023 tarihinde dolduğuna dikkat çekildi. Depremzedelerden tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde oturdukları daireleri boşaltmaları istendi. Tebligatta ayrıca 15 günlük süre zarfında evleri boşaltmayan depremzedelerin eşyalarının belediye ekipleri tarafından zorla tahliye edileceğinin altı çizildi.

BAYRAMI BİZE ZEHİR ETTİ

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala depremzedeler aldıkları tebligatlarla büyük şok yaşadı. Belediye zabıtasının kapı kapı dolaşıp tebligat yaptığını belirten vatandaşlar: "Önümüz Kurban Bayramı. Biz ay sonuna kadar nereye gider ne yaparız.

Önce konutları satışa çıkardılar şimdi eşyalarımızı kapı önüne koymakla tehdit ediyorlar. Koskoca belediye 224 depremzedenin sorununa çözüm bulamadı. Bize bayramı zehir ettiler. Yazıklar olsun diyoruz başka da bir şey demiyoruz." Dediler.

NE DEDİLER...NE DEDİLER...

ŞERİFE KOŞAR

"Kurban bayramı öncesi aldığımız tebligatlarla büyük şok yaşadık. Zabıtalar kapı kapı dolaşıp ihtarnameleri tebliğ ettiler. Kapıyı açmayan vatandaşların kapılarını sanki alacaklı gibi yumrukladı. Kurban Bayramı öncesi hepimiz diken üstündeyiz. Zaten bayram süresince nakliyeciler çalışmıyor. Bu şartlar altında 15 gün içinde evleri boşatmamız mümkün değil. Her yerde olduğu gibi İzmir'de de ev kiraları tavan yaptı. Düzgün oturulabilecek bir evin kirası 9 bin liradan başlıyor.

Burada oturan insanların çoğu ya asgari ücretle çalışıyor ya da tek maaşla geçinmeye çalışıyor. Ellerine geçen para ile bu kira bedellerini karşılamaları mümkün değil. Durumumuz ortadayken maalesef Sayın başkan halen daha bizi mağdur etmeye, sesimizi duymamaya bizi görmezden gelmeye devam ediyor. Bu şekilde yaparak insanları kendisine karşı daha çok bilendiriyor. Herkes isyan ediyor. Bizleri yıldırmak için bir ara asansörleri bile kapattılar. Kendisinden anlayış bekliyoruz."

SADULLAH ÖZDEMİR

"Depremde yaşadığımız kabus dolu anları unuttuk üç yıldır sokakta kalma korkusu ile yaşıyoruz. Önümüz bayram. Tam bayram öncesi kapımıza dayanıp tebligatları elimize tutuşturdular. Bu olacak iş değil. Resmen bize ve ailemize bayramı zehir ettiler. Bizim artık belediyeden hiçbir beklentimiz kalmadı. Bizim sorunumuzu ancak hükümet çözer. Van depreminde evleri yıkılan binlerce kiracıya deprem konutlarından uygun koşullarda ev verildi.

Hükümetimizin Vanlı depremzedelere olduğu gibi bizlere de sahip çıkmasını, Bayraklı'daki rezerv alandan bizlere de konut vermesini talep ediyoruz. 'Evleri bize bedava verin' de demiyoruz. Uygun vadeli ödeme koşulları sağlansın yeter. Elimiz, ayağımız tutuyor, çalışır öderiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devlet büyüklerimizden bizlere sahip çıkmalarını, belediyenin bizi sokağa atmasına seyirci kalmamalarını bekliyor, istiyoruz."