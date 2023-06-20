İzmir'de derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

2 YILDIR İNŞAATLARDA ÇALIŞIYORMUŞ

Cinayet zanlısı S.H'nin polise verdiği ilk ifadede, yaklaşık 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını, öldürdüğü kişilerin cep telefonlarını Basmane semtinde sattığını söylediği öğrenildi.

Polisin, şüphelinin gizlendiği Çeşme ilçesi Şifne Mahallesi'ndeki inşaat bölgesinde yaklaşık 30 saat bekledikten sonra bu kişiye yönelik operasyon düzenlediği kaydedildi.



OLAY

Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.

Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.

