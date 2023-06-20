İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,565
  • EURO
    25,7089
  • ALTIN
    1466.54
  • BIST100
    5251.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı
Güncel

İzmir'de derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu içinde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu 4 kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

AA20 Haziran 2023 Salı 17:44 - Güncelleme:
İzmir'de derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin öldürülmesine ilişkin şüpheli yakalandı
ABONE OL

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

2 YILDIR İNŞAATLARDA ÇALIŞIYORMUŞ

Cinayet zanlısı S.H'nin polise verdiği ilk ifadede, yaklaşık 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını, öldürdüğü kişilerin cep telefonlarını Basmane semtinde sattığını söylediği öğrenildi.

Polisin, şüphelinin gizlendiği Çeşme ilçesi Şifne Mahallesi'ndeki inşaat bölgesinde yaklaşık 30 saat bekledikten sonra bu kişiye yönelik operasyon düzenlediği kaydedildi.

OLAY

Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.

Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.