İzmir'de desteklediği bazı isimlerin MYK’da onaylanmayacağı bilgisini alan Kılıçdaroğlu, 12 MYK üyesini uyaracak

CHP’de İstanbul’un ilçe adaylarıyla ve İzmir’in büyükşehir ve ilçe adaylarını belirleme konusunda büyük kriz kapıda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik parti içi muhalefet tavan yaptı. Buna son örnek Mersin’de yaşandı. Son MYK toplantısında 18 üyeden 12’si Kılıçdaroğlu’nun Mersin için desteklediği eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’na muhalefet etti.

MYK GERİ ADIM ATMADI

Bir MYK üyesi, “Serdal Kuyucuoğlu ismindeki ısrarınızı anlayamıyoruz. Milletvekillerine TBMM’de gerekli desteği hiç vermedi. Mersin için sunulan iki ismi de buraya çağırın. Birine Mersin iline aday olduğunu diğerine de bir ilçeye aday olduğunu söyleyin. Biz de size destek verelim” dedi. Toplantının ardından MYK üyelerinin istemediği, Kılıçdaroğlu’nun ise ısrar ettiği Kuyucuoğlu yerine Vahap Seçer açıklanınca MYK ilk defa Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir ismi aday yapmış oldu.

DİĞER İLLER SIRADA

Böylece gözler diğer adaylara çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun, adayların PM’de kapalı oylama yöntemiyle belirlenmesinden endişe ettiği belirtiliyor. Mersin’de Vahap Seçer’in kapalı oylamada zafer kazanması bu endişeyi artırıyor. Kılıçdaroğlu’nun İzmir ve İstanbul’da istemediği bazı adayların sürpriz bir şekilde kapalı oylamadan çıkma ihtimali yüksek sesle dillendiriliyor.

‘Kendinize çeki düzen verin’ tehdidi

CHP kulislerinde, son MYK’da yaşanan tartışmanın İzmir ve İstanbul’un bir provası olduğunu konuşuyor. Özellikle İzmir Büyükşehir ile ilçelerinde Kılıçdaroğlu’nun desteklediği bazı isimlerin MYK’da onaylanmayacağı gelen bilgiler arasında. Kılıçdaroğlu’nun PM’de sözü dinlenen bazı isimleri devreye sokarak 18 MYK üyesinden 12’sine “kendinize çeki düzen verin” tehdidinde bulunacağı da gelen haberler arasında.

(Akşam)