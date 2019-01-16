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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyonda yakalanan, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanının da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tatil köyüne düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. İ

zmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek ele geçirilmişti. Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü. Polis kamerasına yansıyan operasyonla Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiği ortaya çıkarılmıştı. Operasyonun, Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti.

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